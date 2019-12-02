وفاة الفنان المصري محمد خيري

أفادت وسائل الإعلام المصرية،مساء اليوم الاثنين، بوفاة الفنان المصري محمد خيري عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر شريف خيري نجل الفنان الراحل خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء ”.

يشار إلى أن الفنان محمد خيري كان قد تعرض مؤخرًا لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى، والراحل من مواليد 1942، وله عدد كبير من الأعمال، منها ”العمر لحظة“، و“الضائعة“، و“سيقان في الوحل“، و“الخيط الرفيع“ وغيرها من الأعمال الفنية.

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ومحمد خيري ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1942، بدت موهبة التمثيل عليه وهو فى سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام

وبدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970. ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر

وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).