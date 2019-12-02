صافيناز تشاهد فيديو الراقصة جوهرة المسرب

علقت الراقصة الأرمينية صافيناز على مقطع الفيديو المسرب للراقصة الروسية جوهرة، هي تظهر في أوضاع لا اخلاقية برفقة شاب.

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ونشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لها وهي تؤدي إحدى الرقصات، حيث علقت قائلة :« المهنة فن مش عن عن»، وهو ما اعتبره متابعيها سخرية من جوهرة بشكل غير مباشر، بعد تسريب فيديوهات مخلة لها، مشيرين إلى أن الراقصة الأرمينية لم تخفي شماتتها في جوهرة.

وتصدرت "جوهرة" الترند في مصر أمس على جوجل و"تويتر" بعد تسريب فيديوهات مخلة لها مع شاب يدعى خالد أحمد، والذي خرج عن صمته مؤكدًا أنها زوجته وأن أحد أصدقائه حصل على الفيديوهات من هاتفه، مشيرًا إلى أن والدته تواجه الموت بسبب هذه الفيديوهات وأن مستقبله ضاع، حسب قوله.

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وقال الشاب خالد خلال منشوره: «إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى»، كما أكد على أن من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهي تحبسوا». وأضاف: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده».

وأضاف الشاب الذي ظهر في فيديو جوهرة: "إحنا معملناش حاجة غلط، و اتصورنا للذكرى لتوثيق اللحظات الرومانسية لا أكثر"، مؤكدًا: "من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهيتحبسوا".

وكشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة الشهيرة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض على الراقصة جوهرة، والشاب الذي سرب مقاطع الفيديو المخلة صاحبتها.