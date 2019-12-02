سبب غياب اللاعب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن اللاعب ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، لن يحضر حفل الكرة الذهبية اليوم في العاصمة الفرنسية باريس .

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن محمد صلاح قرر عدم حضور الحفل اليوم، وذلك لأسباب مجهولة، مع توقعات بسبب عدم فوزه بالجائزة.

وكشفت تسريبات في الساعات الماضية عن حصول محمد صلاح على المركز الثالث خلف ميسي الذي حصل على المركز الأول، وزميله فيرجل فان دايك صاحب المركز الثاني.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد احتل المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعروفة باسم "ذا بيست" لعام 2019، والتي حصل عليها ميسي، وحل بعدها فان دايك، ثم رونالدو.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في نهاية كل عام، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية.

ويبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة.