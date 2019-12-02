تراند اليوم : د.ليلى شحرور كيف تقارن بين سما المصري وهيفاء وهبي

دكتور ليلى شحرور متخصصة في علوم لغة الجسد، وعلم النفس الإجتماعي والإعلامي، ماذا تقول عن تأثير السوشيال ميديا على العقل العام، والعقل الخاص.

د. ليلى شحرور النجوم والإدمان والمخدرات وديما صادق

تتحدث في هذه الحلقة عن سما المصري بعد مشاهدتها لمجموعة من صورها التي تنشرها وأفلامها وسألتنا ما مهنة سما وجبناها أن لا مهنة لها فاستغربت وخلُصت إلى نتيجة أنها سيدة تمارس الإباحية لكن ليس قبل أن شاهدت وتمحصت في كل مواقعها.

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وبالمقارنة مع هيفا ستتابعون ما قالته وماذا طلبت منها.

ليلى شحرور ولغة الجسد عند جبران باسيل