موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في نهاية كل عام، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية.

وسيُسلم اليوم جوائز أخرى بخلاف الكرة الذهبية، حيث يتم تسليم جائزة جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما، جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة.

وتُقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للذي يستحقها ، وسيُذاع الحفل عبر قناة beIN sport الإخبارية المفتوحة على قمر نايل سات، وقمر عرب سات.

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وهناك شائعات تكشف أن محمد صلاح سيحصد المركز الثالث، ومن جانبها تعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، التصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وخرجت بعض التسريبات في الأيام الأخيرة تفيد بأن البرغوث الأرجنتيني، ميسي، هو من حصل على الجائزة، وتواجد فان دايك في المرتبة الثانية، متفوقاً على نجمنا العربي المصري، محمد صلاح، الذي حل في المركز الثالث، متقدماً على رونالدو الذي أتى رابعاً.

وفي الوقت نفسه سيكون مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يعد ضمن المرشحين للتتويج باللقب، وإذا توج بالجائزة سيفض شراكة ناديه مع ميلان (8 ألقاب لكل منهما)، ويصبح اليوفي النادي الإيطالي الأكثر تتويجًا باللقب.

وخرجت بعض التسريبات الأخرى لموقع سبورت 360 لتقول أن الفائز بالجائزة هذا العام سيكون كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة، و في المرتبة الثانية يأتي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة.