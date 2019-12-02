تراند اليوم : سما المصري تزلزل الفيس بوك بفيديو ملط لها بدون ملابس : اتفرج

شاركت سما المصري جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها وهي تجسد معاناة الأم المصرية في أيام المدارس، من “تحضير اكل ومذاكرة ودروس خصوصية وغسيل ملابس”، ولكن بطريقة ساخرة، ونشرت سما المصري هذا الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت سما على الفيديو قائلة : “ههه…. جزء جديد من حيان الام المصريه خاصه ايام المدارس….الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب”.

يشار إلى أنه عرضت سما المصري الزواج على الإعلامي الكبير عمرو اديب، بعد أن استضاف الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات (19011) في حلقة خاصة من برنامجه “الحكاية”، وخداعه لقنوات الإخوان الإرهابية الذي اعتقدت أنه نجل الرئيس السيسي قبل أن يتحققوا من الأمر.