ندوة علمية تناقش دور الجامعات الخاصة في ريادة الأعمال

أقامت دفعة كن متميزا بصنعاء ، ندوة علمية حول " دور الجامعات الخاصة في الريادة " في جامعة العلوم الحديثة برعاية منظمة ريادة الأعمال ومعهد ماس للتدريب والدراسات ، وبدعم من كل من بنك اليمن والكويت ومنصور مهاوش للتجارة العامة ووكالة بينور ميديا ومعامل تشرين الرقمية ، وذلك بحضور أكاديمي ومهتمين بمجال ريادة الاعمال.

و حضر الندوة وفق ما ورد وكالة "سوا"، الدكتور يحيى صالح ابو حاتم الأمين العام للجامعة وعميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور نبيل علي الشرجبي، والاستاذ عبدالغني المثالي مدير مشروع مهنتي لدى منظمة ريادة الأعمال ، والاستاذ ريدان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق للجامعة، والمدرب الاستاذ صالح الشيخ مدرب دفعة كن متميزا، وجمع غفير من المهتمين وطلاب الجامعة .

وفي الندوة ألقى عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور نبيل علي الشرجبي كلمة، أشار فيها الى أهمية ريادة الاعمال في المجتمعات ، مضيفا ان هناك دول استخدمتها في شتى تخصصاتها .



وأشار الشرجبي ، الى أن هناك جامعات قد خصصت كليات كامله متخصصه لهذا المجال وكانت جامعتنا من الجامعات السباقة الرائدة لهذا المجال ، وبإمكانكم العودة الى رؤية وهدف الجامعة، أن الريادة أهم مرتكزات رؤية وهدف وارسالية الجامعة وقد ادخل في كل كلية بل في كل قسم.



ونوقشت في الندوة أهم الأفكار والخطط التي يمكن أن تساهم بها الجامعات الخاصة في ذلك الإطار بدءًا من نشر ثقافة الريادة إلى وجود مقررات دراسية خاصة بذلك وصولاً لتبني الفكرة من قبل الجهات الرسمية، ثم تم استعراض تجربة الجامعة في مجال الريادة.

و في نهاية الندوة تم تكريم طلاب دفعة كن متميزاً من خريجي معهد ماس للتدريب.