هطول أمطار متوسطة في مدينة جدة بالسعودية

شهدت مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، منذ فجر اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بهبات رياح نشطة، ولا تزال تتركز في جنوب وشرق المدينة.

وذكرت الأرصاد الجوية في السعودية أن بعض الأحياء الجنوبية في مدينة جدة (السنابل، الأمير فواز، الخُمرة) شهدت تجمعات للمياه وكانت قد أعاقت انسياب حركة السير في الشوارع.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة، مشيرةً الى أن الحالية المناخية بدأت من الساعة 10 مساء من يوم الأحد، وتستمر غداً.

ووفقاً لموقع صحيفة سبق الإلكترونية ، قد نبّهت الأرصاد منذ ساعات الفجر الأولى لتعرُّض كل من: مدينة جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية.