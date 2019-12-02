تراند اليوم : سما المصري تضرب من جديد وكلام جنسي – فيديو

لا تمل الرقاصة المصرية، سما المصري من نشر الإثارة والإغراء والمواد الجنسية التي تقدمها دون أي رقيب أو حسيب.

هذه المرة، وجهت حدديثها إلى المرأة المحرومة من الرجل وكيف يمكنها تخطي هذا الأمر، لكنها لمحت إلى أشياء جنسية وقلة أخلاق.

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وقالت: “نور يبقي( حضن)..واقفل يبقي( بوسه ) وهي دي الطريقه الجديده لتدفئه الست المرحومه من الرجل في الشتاء وعايزه تتدفي…شوفوا الفيديو كامل على قناه الحريم حصري مع سما”

سما تعاني من مشاكل نفسية كثيرة، وعليها معالجة نفسها عند طبيب مختص لينقذها من تدهور وإدمان السوشيال ميديا كي لا تتورط أكثر.