تامر حسني مرشح غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم في استضافة مارينا مول أبوظبي

بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، النجم العربي والعالمي الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر، وليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.

ويشارك النجم تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية ومزاد خيري يعد الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي. إذ يتبرع النجم بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في اغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير "البدلة". وأشهر ملابس باقي افلامه وبرنامج "ذا ڤويس" وأشهر حفلاته والبدلة الشهيرة الذي ارتداها اثناء تتويجه كأول عربي ببصمة هوليوود.

وسيتمكن محبي الفنان وضيوف مول العاصمة العريق من أن يكونوا جزءاً من الحدث العالمي الكبير بترشيح النجم تامر حسني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، والذي نجح على مدار مسيرته المهنية بمشاركة طاقة إيجابيه مع جمهوره من خلال أشهر اغانيه، وشكلت قصة كفاحه ومعاناته كشاب بدأ من تحت الصفر مثالاً للشباب العربي بعد أن أصبح واحد من أهم وأشهر الفنانين العرب. إذ نجح خلال فترة قياسية بأن يكون قدوة للشباب وزملائه من الفنانين للمشي على خطاه في طريقة الحياة ودعم القضايا النبيلة بالإضافة إلى طريقة ارتدائه للملابس وقصة الشعر أو اللحية.





وتوجه مارينا مول أبوظبي بدعوه رسمية لحكام "غينيس ريكورد" والجمهور العظيم للنجم تامر حسني لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته يضاف إلى حصوله على جائزه موثقه من "البيج ابل اوورد" بكونه أشمل فنان في العالم. وسيتم ذلك من خلال لائحة كبيرة يسجل الجماهير والمعجبون من مختلف بلدان العالم عليها رسائلهم وتعليقاتهم عن كيف أثر فيهم الفنان تامر، خصوصاً وأنه الفنان الوحيد عالمياً الذي غنا ومثل وكتب اغانيه ولحنها وألّف قصص افلامه وينتج ويخرج حيث جمع أكثر من 7 مواهب مع بعضها، وحقق بهم بالأرقام أعلى ايرادات في تاريخ السينما العربية.

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وفي إطار أجواء التشويق التي يحرص عليها مارينا مول أبوظبي، وبناءً على فوز تامر حسني في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بلقب النجم الأكثر تأثيراً في الشباب العربي والمصري، يقوم الجمهور ابتداءً من 1 إلى 5 ديسمبر بمشوار تحطيم الرقم القياسي العالمي للنجم تامر حسني و الجدير بالذكر ان آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني بطل سلسلة افلام آيرون مان و اڤينچيرز و بعده كان من نصيب إحدى اكبر جامعات العالم

ومن جهة أخرى يتوجه الفنان تامر حسني بتحية إلى شعب الإمارات وجمهوره بجميع انحاء العالم بتقديم أغنية قام بتأليفها وتلحينها بمناسبة عام التسامح، ليختتم بها مع مول العاصمة العريق معرضه الخيري، للعلم موعد حفل تكريم النجم تامر حسني بتاريخ الجمعة ٦ ديسمبر بمارينا مول أبوظبي.

وأعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات ومشاركته لمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفولة العربية و ثانياً لأنه سيحقق انجازاً عربياً عالمياً باسم مصر و وطنه العربي و أكد أن فرحته تكتمل لأنه يسجل رقم قياسي يعبر عن قيمته الفنية التأثيرية وليس على أعداد المعجبين فقط.

يسجل هذا الحدث دخول النجم التاريخ وحفر اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في هذا العمر المبكر، مع العلم بأنه نجح منذ ثلاث اعوام بأن يكون أول فنان عربي يُدخل بلده الموسوعة من خلال أكبر حملة تبرع بالدم في العالم وقد أسسها مع جمهوره العريض لخدمة المصريين الغير قادرين وتم تسجيل الرقم باسم مصر، والآن يسجل النجم رقم باسمه وباسم كل مصري وعربي كشرف وفخر للعرب.