شركة ستاربكس تطرد موظفاً لهذا السبب؟

قررت شركة ستاربكس الشهيرة للمشروبات الساخنة والباردة، اليوم الأحد، فصل أحد الموظفين في فرع ستاربكس بولاية أوكلاهوما التي تقع في جنوب وسط الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة في ولاية أوكلاهوما، "إن أحد الشرطيين توجه إلى مقهى ستاربكس في يوم عيد الشكر لشراء فناجين قهوة له ولأصدقائه، تفاجئ بوجود كلمة "خنزير" على كوب قهوة الشرطي".



وعلق رئيس المركز جوني أومارا، عبر حسابه على منصة فيسبوك "ما يُزعجني كثيراً هو قلّه الاحترام هذه تجاه شرطي يقوم بواجبه لحماية منطقته يوم عيد الشكر بدل أن يكون في منزله مع عائلته يستمتع بوجبة العيد"، مرفقاً المنشور بصورة الكوب.



من جهتها، وصفت ستاربكس الحادثة بغير المقبولة بتاتاً معبّرة عن أسفها الشديد من الشرطي، مشيرة إلى أنّ الموظف لم يعد يعمل عندها وتم طرده من الشركة، وفقاً لموقع LBC.

يذكر أن ستاربكس هي شركة مقاهي أمريكية، بدأت عام 1971 في سياتل بولاية واشنطن على يد ثلاثة شركاء، وتقدم الآن شركة ستاربكس العديد من المشروبات الساخنة والباردة، في جميع فروعها في جميع أنحاء العالم.



