شاهد: ردة فعل طفل بعد مشاهدته الألوان للمرة الأولى

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قصير يظهر فيه ردة فعل طفل يرى الألوان أول مرة في حياته، وذلك بعد شفائه من مرض عمى الألوان.

وظهر الفيديو، فرحة الطفل عندما قال له المعلم إنه سيقدم له هدية، حيث اقترب منه وقدم له نظارة طبية خاصة بمرض "عمى الألوان"، حيث تمنح الشخص على مشاهدة الألوان على طبيعتها، كما يشاهدها الإنسان الطبيعي.



وعندما ارتدى الطفل النظارة، انتابه في بادئ الأمر شعور بالفرحة، وما لبث أن بدأت دموعه بالانهمار، متأثرا بما رآه، حيث كانت المرة الأولى في حياته التي يشاهد فيها هذا العدد الكبير من الألوان، وفقاً لموقع عربي 21.

يذكر أن مرض عمى الألوان، هي إصابة بخلل يُفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاث التالية: الأحمر، الأزرق أو الأخضر، أو اللون الناتج عن خلطها معا، والحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يرى ألوانًا على الإطلاق، هي نادرة جدًّا