شاهد: شعبان عبد الرحيم يكشف عن المرض الذي أقعده على كرسي متحرك

أثار المغني المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم قلق جمهوره ومحبيه بعد إحيائه حفلاً في المملكة العربية السعودية ولكن على غير العادة كان جالساً على كرسي متحرك ، ما دفعه للكشف عن إصابته بكسر في ساقه.

وأضاف عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه قام بتركيب مسامير في ساقه، معلقًا: "قلت للمسئولين في السعودية مش هقدر أغني، ولكنهم ألحوا في الدعوة".

وتابع: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، لافتا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.

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وأحيا صاحب أغنية "بكره إسرائيل" الشهير، الحفل على كرسي متحرك، ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع مصور لشعبان عبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

يشار إلى أن مطعم "ليالي المحروسة"، شهد عددا من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين المصريين، من بينهم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير، وفقاً لسبوتنيك الروسية.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.