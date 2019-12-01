يوم الجمعة الأسود يحقق مبيعات ب 7.4 مليار دولار عبر الإنترنت في أمريكا

حققت مبيعات الجمعة السوداء أو ما يعرف عبر الإنترنت في يوم "الجمعة الأسود" داخل الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا بنسبة المبيعات مقارنة مع الأعوام الماضية مع ارتفاع في شراء الهواتف الذكية عبر الإنترنت.

وسجلت المبيعات عبر الإنترنت حسب روسيا اليوم، 7.4 مليار دولار هذا العام.

وقالت شركة "أدوبي اناليتيكس" أمس السبت إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من الـ7.9 مليار دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم "سايبر مونداي" العام الماضي، وهو اليوم الذي يلي يوم الجمعة الأسود.

وتراقب هذه الشركة تعاملات 80 من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وقال تايلور شراينر المحلل الرئيسي ورئيس "أدوبي ديجيتال انسايتس" إنه "مع قرب حلول عيد الميلاد الآن، تزايد عدد المستهلكين الذين تناولوا هواتفهم للشراء بدلا من الوقوف في الطوابير".

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أما الألعاب الأكثر مبيعا فكانت دمى "لول سيربرايز" وألعاب متعلقة بالجزء الثاني من فيلم "فروزن"، وفي فئة العاب الفيديو تصدرت "فيفا 20" و"مادين 20" و"نينتاندو سويتش" القائمة.

وفي فئة الأجهزة الإلكترونية سجلت حواسيب "أبل" وسماعات "ايربود" وتلفزيونات سامسونغ أعلى المبيعات.

وتتوقع "أدوبي اناليتيكس" أن يسجل "سايبر مونداي" مبيعات قياسية قد تصل إلى 9.4 مليار دولار، بزيادة 19 بالمئة تقريبا عن العام الماضي.

وقالت الشركة إن المستهلكين أنفقوا 4.2 مليار دولار للشراء عبر الإنترنت خلال عطلة عيد الشكر، الخميس الماضي.