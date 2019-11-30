شاهد: الفنان محمد عبده يحقق أمنية طفلة

استجاب الفنان السعودي محمد عبده الملقب بفنان العرب لأمنية طفلة تدعى الأميرة مسك عبر تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق "سناب تشات".

والتقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".

ثم رد محمد عبده: "الله.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو.

كما تداول المستخدمون مقطع الفيديو للأميرة مسك، حيث انتقد بعضهم الطفلة وحسدها بعضهم الآخر للقائها الفنان.

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وتم تتويج النادي الأهلي بلقب القاري الآسيوي، الذي يشجعه محمد عبده، خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.

وتعاقد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ مع الفنان السعودي محمد عبده، لتنفيذ مشروع غنائي ضخم، يقضي بتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام، دعما للفن السعودي وتطويرا لصناعة الترفيه.

وبهذا التعاقد ، يكون الفنان محمد عبده، هو أول فنان في العالم يُنتج له 100 أغاني بهذه التقنية الحديثة نسبياً، وفقاً لتصريحات معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد آل شيخ، أن هذا ما يستحقه فنان كبير في حجم محمد عبده، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة ستكون هذه الأغاني متاحة في الأسواق.