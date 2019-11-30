عطلة المستشفيات والبنوك في الإمارات العربية المتحدة 2019

تحتفل الإمارات العربية المتحدة في يوم الاتحاد الوطني، أو عيد الاتحاد الوطني، مع سبع دول عربية بإقامة عدد من الأنشطة والاحتفالات الثقافية والوطنية المتنوعة احتفالاً بذكرى توحيد الإمارات واستقلالها في عام 1971.

وتنشر لكم وكالة سوا الاخبارية تفاصيل ومواعيد عطلة البنوك والمستشفيات والمراكز الحكومية في الإمارات في يوم الشهيد و اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48 وهي كتالي :-

عطلة المستشفيات في الامارات 2019 :-

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصدرت الهيئة، تكليف للمدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء "ON CALL " وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها، وفقاً لموقع الهيئة على "فيسبوك".

وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة في كافة المستشفيات باستثناء مستشفى حتا حيث سيكون العمل بعيادة طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال عطلة اليوم الوطني.

وأوضحت أن ساعات العمل بمركز البرشاء الصحي وند الحمر الصحي ومركز سعادة كبار المواطنين ستكون على مدار الساعة، بينما ستكون كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المقبل.

وأشارت الهيئة، إلى إغلاق كافة المراكز التخصصية ومراكز فحص اللياقة الطبية خلال عطلة اليوم الوطني .

عطلة البنوك في الإمارات 2019 :-

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فقد أعلن كل من " سوق دبي المالي " و "مصر الامارات العربية المتحدة المركزي"، عن تفاصيل عطلة يوم الشهيد و اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48 .

وأكد أن جميع البنوك الإماراتية ستشهد تعطيل الدوام الرسمي فيها يومي الأول والثاني والثالث من ديسمبر، على أن يعود الدوام الطبيعي للبنوك يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر 2019 بشكل طبيعي .

عطلة الادارة العامة للاقامة :-

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد عملها خلال عطلة يوم الشهيد و اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، وذلك يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019.

في قسم الخدمات بمطار دبي الدولي - مبنى رقم 3 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين الى استخدام التطبيق الذكي الخاص بها “GDRFA DUBAI” المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال العطلات لتسهيل عملية انجاز معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة .

ويمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع .

وفي وقت سابق، شاركت مدينة دبي للإعلام العرس الاماراتي الحاشد بتنظيم مسيرة احتفالية كبيرة، انطلقت صباح اليوم احتفالا باليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين والذي تخلله العديد من الفعاليات الشعبية والثقافية وعدد من الأنشطة والفعاليات، كما عكست الفعاليات التي أقيمت في الحدث غنى ماضي دولة الإمارات المتمثل في تراثها، وغزارة حاضرها المتمثل بإنجازاتها إلى جانب عرض مميز الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، كاميرا أخبار الآن واكبة الاحتفالية

ورفع ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام أسمى أيات التهاني والتبريكات لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وإلى الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي وجميع حكام الإمارات تعبيرا منه عن فرحة الوطن بهذه الملحمة الوطنية.كاميرا أخبار الآن جارت بين جموع العاملين في القطاع الإعلامي بمدينة دبي للإعلام لنقل تهنئتهم بمناسبة عيد الاتحاد.