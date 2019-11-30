تراند اليوم : حقيقة انتحار الفنانة منى فاروق بسبب الفيديو الإباحي مع خالد يوسف _ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ انتحار الفنانة المصرية منى فاروق ، بسبب تداول مقطع إباحي لها مع المخرج خالد يوسف.

ظهرت صورة نشرها فنان مصري، عودة الفنانة المصرية منى فاروق إلى الأضواء من جديد بعد غيابها عن أي ظهور إعلامي لفترة طويلة عقب أزمة الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها قبل أشهر.

ونشرت الفنانة المصرية ، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة جديدة، تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها “في شائعات إنك انتحرتي”، لترد عليه ضاحكة: “ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم”.

وجاء رد الفنانة الشابة، عقب تداول منشور على “سوشيال ميديا”، يتضمن: “البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء، ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها”.

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وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المذكور.

ونشر الفنان المصري، محمود فارس، أمس الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى فاروق في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه. وفق "روسيا اليوم"

وعلق فارس على الصورة قائلا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد.. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات التي أبعدتها عن الأضواء، وجعلتها تحبس لمدة قصيرة في أحد السجون المصرية.