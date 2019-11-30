الفنان العراقي سعدون يهاجم المغني ماجد المهندس

هاجم المغني العراقي سعدون جابر عبر حسابه الشخصي، المغني ماجد المهندس بسبب غنائه إحدى أغانيه دون طلب إذن، ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال سعدون جابر في تغريدة له عبر منصة التويتر، "لماذا يا ماجد المهندس؟ ‏ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك؟ إن ما ‏فعلته يسمى سطو على ‏حقوق ليست لك، وهل ترضى أن نسميك حرامي؟".‏

يُذكر أن الفنان ماجد المهندس أعاد غناء أغنية "هلا بيك هلا" التي غناها سعدون جابر في الحفل الذي نظَّمته ‏إدارة نادي الهلال في موسم 1980 بعد تحقيق الفريق لقب كأس الملك.

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سعدون جابر مطرب عراقي ولد في محافظة ميسان، أعطى الفن الكثير وبدأ الغناء متأثرًا بالمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ "العندليب الأسمر"، وبعض المطربين العرب.

وفي عام 1963 دخل الإذاعة فأجاد أطوار الغناء متأثرًا، بالمطربين حضيري أبو عزيز، و کانت انطلاقة وزملائه فاضل عواد و داود القيسي في طریق الفن ضمن مشاركتهم في برنامج "رکن الهواة"، وتعلّم الكثير من الألوان الغنائية بحکم بيئته، وتعلّم الغناء العربي لطموحه فی الشهرة خارج العراق، وفقاً لموقع فوشيا.

وشارك سعدون في العديد من المهرجانات والاحتفالات وقدّم فنّه في حفلات کثيرة داخل وخارج العراق، ونال شهادة الماجستير في "الأساليب الغنائية فی جنوب العراق"، والتحق بعدها بالمعهد العالي للموسيقى العربیة فی القاهرة لنيل شهادة الدکتوراه في أغاني المعهد بعد أن تخرّج في کلية الآداب - قسم الأدب الإنجليزي - في جامعة المستنصرية ببغداد ثم دخل معهد الفنون الجميلة-القسم المسائي - فرع العود عام 1985.