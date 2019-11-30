في ذكرى بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز كم بلغ على توليه مقاليد الحكم ؟

توافق اليوم السبت ذكرى بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على توليه الحكم في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر الذكرى الخامسة والتي يوليها السعوديون أهمية كبيرة إلى حد الاحتفال.

وسيحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها ومحبو الملك سلمان بهذه المناسبة بقلوب محبة شغوفة بإنجازات تحققت بهذه السنوات الخمس، ويشهدون بأنفسهم على التطور الذي شهدته أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء البلاد وفقاً لمجلة سيدتي.

و يذكر أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد تم مبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًّا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

تجدر الإشارة إلى أنه وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بتصميم وإصدار شعار ذكرى البيعة الخامسة، والذي يتكون من صورة الملك سلمان وهو جالس على كرسي الملك، وأسفل منه كتب بخط كوفي مطور ومزين، وباللون الأخضر الغامق؛ جملة: "ذكرى البيعة" وفي نهايتها الرقم "5" اللاتيني.

ومن المقرر أن يتم تعميم الشعار على جميع الجهات الحكومية والخاصة، لاستخدامه ضمن شعاراتها ومنتجاتها الخاصة بذكرى البيعة.