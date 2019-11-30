محكمة مصرية تحدد الوريث الوحيد لهيثم زكي

أعلنت محكمة الأسرة في محافظة الجيزة بمصر، عن الوريث الوحيد للفنان المصري هيثم أحمد زكي الذي توفي في أوائل شهر نوفمبر الماضي، وذلك بناء على طلب مقدم من رامي عز الدين شقيقه من الأم.

وأصدرت المحكمة، وثيقة توضح أن ثروة المرحوم هيثم أحمد زكي تنحصر في شقيقه من الأم رامي عزالدين ويستحق سدس تركته فرضاً والباقي تعصيبا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، توفي عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء جلوسه في منزله بالشيخ زايد، ويمتلك شقتين وسيارة وبعض الأموال في البنك، والتي تمكن من كسبها عبر بعض الأعمال الفنية.



