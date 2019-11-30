أغنية تتسبب بأزمة قلبية لمسؤول مصري ووفاته خلال زفاف ابنته

لقي البرلماني المصري محمد بدوي دسوقي مصرعه، فجر اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة خلال حفل زفاف ابنته في القاهرة.

وأوضح شهود عيان كانوا ضمن الحضور للحفل تفاصيل وفاة النائب البرلماني، إذ تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، مشيرين إلى أن مسؤولي الفندق قاموا بإجراء الإسعافات الأولية مع استدعاء ”الإسعاف“ لنقله إلى المستشفى.

وأشاروا إلى أن الإسعافات الأولية لم تُجدِ، وتوفي بعد دقائق من تعرضه للأزمة القلبية وقبل وصول سيارة الإسعاف وفقاً لإرم نيوز.

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وقيل إن دسوقي سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي أداها في مسلسل "أبوالعروسة".

حيث سقط النائب عند سماعه "ده لو لقيتي دموع في عيني عشان هتمشي وتسيبني"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

وكان حفل زفاف ابنة النائب محمد بدوي دسوقي بدأ في وقت متأخر من مساء الجمعة واستمر حتى ساعات الصباح الأولى حتى حدوث الوفاة، وسط حضور العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين في مصر.