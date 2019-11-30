شاهد: أغنية "حلو عنا" للفنان الفلسطيني كفاح زريقي

بثت قناة تلفزيون فلسطيني، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، أغنية "حلو عنا" للمنشد كفاح زريقي؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويوجه الفنان زريقي كلماته "حلو عنا" لإسرائيل التي احتلت أراضي الشعب الفلسطيني، فيما تدور حول قرار (181) للأمم المتحدة التي أقرت تقسيم فلسطين.

"حلو عنا" من إنتاج قناة تلفزيون فلسطيني، وكلمات خليل عابد، وألحان حسن سلطان، وتوزيع أحمد رامي، وتصوير محمد عواودة وعبد الرحمن الخطيب ومحمد الخليلي.

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وجاءت باقي الأدوار في أغنية "حلو عنا"، كالتالي، معاذ داوود وفؤاد أحمد مساعدين للإنتاج، وسمير ساعاتي للإعلام الرقمي، ومحمود عبد الرازق للمونتاج، وأشرف يوسف للإشراف، وهشام جابر للإشراف العام.

يذكر أن تلفزيون فلسطيني هي قناة فلسطينية فنية تعمل على إعادة فلسطين إلى واجهة الفن العربي، وتهتم بالفن الموجه لفلسطين تراثاً وقضية، فيما تبث حاليا برنامج (وصلة) لفرقة (صول باند) من قطاع غزة .

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تجدر الإشارة إلى أن كفاح عوض زريقي (45 سنة) منشد فلسطيني من قرية كفركنا في الجليل الأسفل قضاء الناصرة، وهو عضو في فرقة الاعتصام الفلسطينية منذ نشأتها عام 1986.