تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تتعرض لأزمة.. والسبب "سيجارة" (صورة)

الخليج 365 :- تعرضت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرًا للإنتقاد بعدما نشرت من خلال خاصية ستوري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي تدخن، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وشن البعض هجوماً عليها منتقدين تدخينها وفخرها به. بينما دافع البعض الآخر عن الخطيب بأن لها الحرية كاملة في كل تصرفاتها، وليس من حق أحد إنتقادها، بل عبروا عن إعجابهم بوضوحها في الكثير من التصرفات.

وأعلنت ياسمين عن إستعدادها لخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم جديد تتعاون فيه مع المخرج مجدي أحمد علي، لكنها لم تكشف عن تفاصيله. يذكر أن ياسمين الخطيب أعلنت منذ فترة طويلة أنها تزوجت من المخرج خالد يوسف، وأنها انفصلت عنه وتشعر بالندم الشديد على هذه الزيجة.