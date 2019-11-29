سبب وفاة الفنان عبد الرزاق خلف في الكويت

أعلنت وسائل إعلام كويتية، مساء الخميس، وفاة الفنان عبد الرزاق خلف، والشهير بـ "بورزيقة"، عن عمر يقارب السبعين عاما، بعد صراعه مع المرض.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن الفنان عبد الرزاق خلف دخل أحد أجنحة مستشفى العدن قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة

وبدأ المشوار الفني للفنان عبد الرزاق خلف عام 1977 من خلال مسلسل "الأقدار"، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات مثل "عتيج الصوف" و"فريج صويلح" و"سليمان الطيب" و"الملقوفة"، بالإضافة إلى مسرحية "حامي الديار" و"عالمكشوف" و"البيت المسكون".

ونعى وزراء ومسؤولون كبار إضافة لشخصيات مهمة والعديد من الفنانين الفنان عبد الرزاق خلف، داعين له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.