شاهد: أسرة الرئيس المصري الراحل السادات تستضيف خالد النبوي

نشر الفنان المصري خالد النبوي، اليوم الخميس، مجموعة من الصور له خلال استضافته في منزل أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وعلق النبوي على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على على رقي الحوار معكم".

يذكر أن الفنان العالمي خالد النبوي، جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مايو/ أيار عام 2016.

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ويعرض للفنان خالد النبوي حاليا مسلسل "ممالك النار"، الذي يجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم.

وولد الفنان خالد النبوي في مدينة المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989. بداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة فقد التحق بعد انتهاؤه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي وكان ضمن فرق التمثيل التي تقوم بالأعمال المسرحية.

شاهده لجنة من كبار الفنانين الذين أعجبوا بأدائه مما جعله يقرر دخول معهد الفنون المسرحية بعد ذلك شارك في بطولة فيلم المواطن مصري للمخرج صلاح أبو سيف وفيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين. قدم لمدة سنة ونصف برنامج دنيا في تلفزيون أبوظبي لمدة خمسة أيام في الأسبوع.