ظهور جديد للرئيس الأمريكي السابق أوباما مع عائلته

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي،اليوم الخميس، صورة تظهر فيها عائلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما، برفقة زوجته ميشيل وابنتيه ساشا وماليا.

ونشرت ميشيل زوجة أوباما التي تعتبر أول سيدة من أصول أفريقية تدخل البيت الأبيض، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورةً لها برفقة عائلتها احتفالاً بعيد الشكر في الولايات المتحدة، ما أثارت إعجاب المتابعين والجمهور.

وتفاجأ المتابعين بتغير شكل ساشا (18 عاما)، البنت الصغرى لأوباما، حيث قال البعض إنها كبرت بسرعة وتغيرت ملامحها وأصبحت أجمل إضافة إلى أنها تفيض أنوثة، فيما لم تتغير الابنة الكبرى ماليا (21 عاما) كثيرا، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

يذكر أن الشعب الأمريكي يحتفل بعيد الشكر، وتعتبر إجازة وطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لشكر النعم والشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته، ويعود تاريخ الاحتفال به إلى أوائل القرن الـ 17، عندما بدأت أمريكا في استقبال المهاجرين الأوروبيين.