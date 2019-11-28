الكشف عن الحالة الصحية للممثلة نيللي كريم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، الممثلة المصرية نيللي كريم الكثير من القلق بعد نشرها لصورة على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وسط فريق من الأطباء، ومعلّقة على الصورة "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".

انهالت كمية كبيرة من التعليقات على الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد نشرها لصورة على"إنستغرام" وسط فريق من الأطباء.

التعليقات جاءت بمجملها داعية لها بالسلامة والتوفيق والصحة الجيدة.

وأرفقت الممثلة المصرية عددا من الصور على صفحتها برفقة فريق من الأطباء في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، كما لم تكشف الممثلة عن تفاصيل الجراحة.

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يذكر بأن الممثلة المصرية ظلت غائبة خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انتهاء مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

نيللي كريم ولدت في (18 من ديسمبر سنة 1974) بمدينة الإسكندرية، مصر، هي ممثلة، عارضة و راقصة باليه مصرية. ظهرت لأول مرة سنة (1995) كراقصة في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان آنذاك.

بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج (2002)، وشاركها البطولة عامر منيب و حلا شيحة، ولعل أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال.