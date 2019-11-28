شاهد: ممثل شهير يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

أعلن المخرج المصري حسام الحسيني عن اعتزاله التمثيل نهائيا بسبب نصيحة قدمها له الفنان المصري محمد رمضان.

وقال الحسيني في برنامج تلفزيوني على قناة "ON E" المصرية، إنه "بعد خوضه مجال الفن بين التمثيل والغناء والإخراج، انتابته حيرة كبيرة، وعدم قدرة على إتخاذ قرار بالإكتفاء بمجال محدد".

وكشف المخرج المصري ​حسام الحسيني​، عن أن "الفنان المصري ​محمد رمضان​ هو من ساعده في حل هذه المشكلة".

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وأوضح أنه كان يجلس مع رمضان للتحضير لتصوير فيديو أغنية "مافيا"، ونصحه الأخير بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج.

وأشار إلى أن رمضان طالبه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها، قبل أن يبحث عن نفسه في باقي مواهبه.

وتابع قائلا "هذه هي النصيحة التي أخذت بها واعتزلت التمثيل بسببها".

والمخرج حسام الحسيني بدأ حياته الفنية مغني راب ثم دخل عالم الشاشة الفضية حيث شارك الممثل المطرب تامر حسني أحد أعماله وقد اشتهر من خلال فيلم (نور عيني) وهو ابن الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر وقد شارك والدته بفيلم المصلحة.