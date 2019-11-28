وفاة الفنان السوري يحيى بيازي تشعل مواقع التواصل

تناقلت العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنان السوري الشهير يحيى بيازي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية تم نقله على إثرها لإحدى مشافي العاصمة السورية دمشق.

وقال العديد موقع الفن المشهورة أن في طريقه من دمشق إلى طرطوس لإستكمال تصوير مشاهده في مسلسل "​حارس القدس ​"، تعرض الممثل السوري ​يحيى بيازي​ لحادث سير مروع أودى بحياته"، هذا مضمون شائعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم.

صاحب شخصية "أبو نحلة" في "باب الحارة" استغرب من تلك الشائعات، وأكد لموقع الفن أنه وصل إلى طرطوس بخير وسلامة وباشر تصوير مشاهده بشكل طبيعي مع المخرج باسل الخطيب.

وعبر عن حزنه الشديد من تلك الشائعة التي أثرت فيه نفسياً لأنها تتعلق بحياته التي أنهاها البعض من دون رادع.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في سوريا أو القريبة من الفنان يحيى بيازي تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

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وقال الفنان بيازي إنه يؤدي شخصية "أبو نحلة"، وهو من أهالي حارتي "الضبع" و"أبو النار" الذين هُجّروا من بيوتهم بسبب القصف الفرنسي، فيغادر إلى "حارة الصالحية".

واستقر الفنان السوري في الحارة برفقة زوجته التي تكبره عمراً، بعدما منحه أهل الحارة منزلاً ليسكن فيه، ومحلاً يبيع فيه الفلافل، الأكلة الشامية الشعبية المعروفة.

وظهر بيازي خلال شهر رمضان بخمسة أعمال هي "عطر الشام 4" و"شوارع الشام العتيقة" و"عن الهوى والجوى" و"ممالك النار" و"​بقعة ضوء​ 14" إضافة إلى "باب الحارة 10".

وشارك الممثل ​يحيى بيازي​ في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​"، من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج ​محمد زهير رجب​، حيث يطلب كاركتر جديد لم يسبق أن قدمه سابقاً.

والفنان يحيى بيازي مواليد 1978 ممثل وراقص شاب خريج المعهد العالي للمسرح والفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل دفعة 2005 خلال العرض المسرحي حلم ليلة صيف اخراج فايز قزق وقد جسد شخصية (باك).