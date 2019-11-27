شاهد: ذا روك يفاجئ عروسين بإحياء حفل زفافهما بالمكسيك

فاجأ النجم الأمريكي العالمي داوين جونسون ”ذا روك“ وزميله في ”Jumanji“ داني ديفيتو، رواد حفل زفاف عروسين أثناء احتفالهما في المكسيك.

وبدأ العروس والأهل ورواد الحفل بالصياح غير مصدقين وجود نجم سينمائي مشهور بحجم ”ذا روك“ بينهم.

و بعد الاسترخاء بجانب المسبح، سمع الثنائي أصواتًا من حفل زفاف قريب، وقررا دعوة أنفسهما إلى الحفل.

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في مقطع الفيديو، يشق نجم Jumanji طريق الدخول إلى حفل الاستقبال، حيث عرض المصارع السابق ونجم دامبو مواهبهما الصوتية، وقد أمسكا بالميكروفون أثناء غنائهما أغنية رومانسية للعازف الموسيقي الكلاسيكي نات كينج كول لعام 1951.

وعلق جونسون على مقطع الفيديو: ”لقد كنا نستمتع بـ تيكيلا و“بغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل في الترويج لـ“جومانجي“عندما خطرت هذه الفكرة علينا“.

دواين – الذي عقد قرانه مع لورين هاشيان في أغسطس -وداني- الذي تزوج من ريا بيرلمان منذ عام 1982، لم يكتفيا بإحياء حفل الزفاف فقط ولكن قاما – في وقت لاحق بتبادل المشورة للعروسين، أو ما يعرف بـ“وصية الإكليل الخاصة بالزوجين“.