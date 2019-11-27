الموت يفجع الفنان العراقي حافظ لعيبي

أعلن الفنان العراقي الشهير حافظ لعيبي، وفاة زوجته بأحد مشافي العاصمة العراقية بغداد بعد صراع طويل مع مرض عضال أصيبته به .

ونعى الراحلة عدد كبير من جمهور ومحبي وأصدقاء الفنان العراقي حافظ لعيبي، وكتب حسين الركابي، صديق المقرب من الفنان عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك قائلاً : "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة زوجة الصديق الفنان حافظ لعيبي تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته وألهمكم جميعاً الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، واصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب الصبر مر ولكن فيه شفاء، الله يخلف عليكم مصيبتكم "

وفي ذات السباق، نفى المخرج السينمائي العراقي الشاب حسين حافظ، الشائعات التي انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكدت وفاة والدته زوجة الممثل الكوميدي حافظ لعيبي.

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وقال حسين حافظ: انتشرت شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة والدتي إثر سكتة قلبية مفاجئة، وكل هذه الاخبار مكذوبة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف نجل الفنان العراقي: هذا الخبر عار عن الصحة تماماً ووالدي بخير وصحة وعافية ولا يعاني أي شيء، مبدياً «أسفه الشديد على هذا التصرف الغريب من قبل البعض، لأنهم تسببوا بإيذاء أهل وأقارب وأصدقاء وجمهور حافظ لعيبي نفسياً».

والفنان يعد من ممثلين ومقدم برامج عراقي، أحب التمثيل منذ الصغر، فبدأ التمثيل منذ الصف الخامس الإبتدائي على خشبة المسرح المدرسي.

وانتقل إلى مرحلة كتابة الاسكتشات الكوميدية، تخرج من معهد الفنون التطبيقية، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز مسلسلاته (الرمال تحرق الأقدام، بيت الطين، بركان الغضب)، ومن أهم مسرحياته (ليل وطرب، شموكيت، ثعالب أرانب).