الموت يفجع الشيف بوراك ونانسي عجرم أوّل المعزين (شاهد)

نشر الشيف التركي بوراك عبر حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، صورة له مع جدته وكتب باللغة التركية والعربية قائلاً: "إنّا لله وإنا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية".

وقدّم عدد من المشاهير الأتراك ومن المتابعين العرب التعازي، إذ إن الشيف بوراك يحظى بشعبية كبيرة داخل تركيا وفي الوطن العربي .

وقدمت له الفنانة نانسي عجرم التعازي فكتبت: "لترقد روحها بسلام" وكذلك المغنية مي حريري.

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وفي وقت سابق، استضافت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في بيتها بلبنان، الشيف التركي بوراك، ووعدته بأن تزور مطعمه في مدينة اسطنبول التركية.

ونشر بوراك على حسابه "الانستجرام" مقطع فيديو، يظهر خلاله وهو يقوم بتحضير المشاوي مع الفنانة اللبنانية، ثم يقومون بالتحدث باللغة العربية.

وقال الشيف التركي لنانسي "أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير... انشالله بتجي إلى أسطنبول"، موجها رسالة لجمهوره " شو رأيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟؟؟".