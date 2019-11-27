شاهد سناب شات : رقص هند القحطاني تثير جدلا متابعيها

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو رقص للناشطة هند القحطاني عبر حساب السناب شات مما تسببت بغضب السعوديين بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة جريئة وخارجة على أخلاق وأعراف.

شاهد: رقص هند القحطاني يشعل مواقع التواصل بالسعودية

وتسبب الفيديو باستياء وغضب السعوديين والسعوديات على حد سواء، حيث وصل خلال ساعات هاشتاق هند القحطاني صدارة تريند تويتر في السعودية، ليعبر السعوديون والسعوديات عن استنكارهم لتصرفات هند.

ووجه العديد من السعوديين عبر الهاشتاق الانتقادات الحادة لهند القحطاني، وذلك باعتبارها تعمل على اثارة الجدل في السعودية، بسبب مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

سناب شات ھند القحطاني، ویكون حساب السناب شات ھو

Hind Alqahtani

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وظهرت هند القحطاني في عدة مقاطع بوقت سابق تحدثت فيه مثيرة غضب السعوديين، كدعوتها للسعوديين الرجال التخلي عن نظرتهم للمرأة التي تكشف شعرها وجسدها، كما قارت في فيديو اخر بينها وبين المعلمات السعوديات من ناحية الجمال.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت وقتها يا ناس خلاص تعبنا، المرأة تلبس على كيفها، مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبسًا تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء.

هي من أصول ليست سعودية، وتقيم خارج المملكة ، تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه ، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.

تمردت هند القحطاني على زوجها وعلى أهلها في السعودية، فهربت إلى أمريكا ، وهي معلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض ، هي ناشطة في مجال الحقوق والحريات، وكان آخر ما تدعو إليه حقوق المثليين.