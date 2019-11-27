يوتيوب تعيد نشر "أغنية انساي" بعد حل الأزمة

قررت إدارة منصة اليوتيوب الشهيرة إعادة نشر أغنية "انساي" الديو الغنائي للفنان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، عقب خلافات بين محمد رمضان والمنتج المنفذ الكليب الغنائي.

وفي خطوة مفاجئة، أعاد اليوتيوب نشرها لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان بعد 23 يوماً عقب حل الأزمة الملكية الفكرية، وعادت بنفس عدد مشاهداتها السابق والتي حققت أكثر من 180 مليون مشاهدة.



كان محمد رمضان قد ظهر من خلال الأغنية المصورة "انساي" وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتتحول حياة رمضان وسعد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقوا على نفسيهما لقبا الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.



وفقاً لموقع في الفن، يذكر أن أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني.