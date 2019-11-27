شاهد صورة غريبة للفنان أحمد حلمي في طفولته

فاجئ الفنان المصري أحمد حلمي جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة له في الصغر يعود فيها إلى ذكريات ما وصفه ب"الزمن الجميل" أثناء مرحلة المراهقة.

وأظهرت صورة حلمي التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع انستقرام، بمرحلة المراهقة، ولم يكن قد ارتدى النظارة الطبية وقتها. والتقطت الصورة في منزله ومن خلفه يظهر قفص خاص بتربية العصافير.

كما علق قائلاً: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير.. والبلكونة ليها شباك والترنج بني في بيج"، إلا أنه قرر أن يسخر من ملابسه التي ظهرت غريبة في الصورة وفقاً لعربية.

واختتم حديثه: "هو كله يعدي إلا الترنج البني"، في إشارة إلى المظهر الغريب الخاص بالملابس في الفترة الزمنية التي التقطت فيها الصورة.

و أبدى الجمهور تفاعلاً كبيراً بآلاف التعليقات على الصورة، ليرد حلمي ويكشف عن كونها التقطت في المملكة العربية السعودية.