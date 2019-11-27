شاهد أحلام تكشف عن علاقتها الحالية بأصالة

اتخذت الفنانة الإماراتية الشامسي أحلام قراراً حول علاقتها بالفنانة السورية أصالة بأنها لن تتصالح معها وسيبقى الخلاف بينهما قائماً كاشفة لقناة mbc في كواليس برنامج ذا فويس أنها لا ترغب بالتدخل من أي صديق للإصلاح بينهما.

وقالت أحلام، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها لن تتصالح مع أصالة، واضعًة بذلك حدًا نهائيًا لإغلاق الحديث بشأن هذا الأمر، مبينًة: “لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسُعدت كثيرًا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا“.

وأبدت ”أحلام“ استغرابها من حديث البعض عن توسط أحد الفنانين للصلح بينها وبين أصالة، حيث قالت:“أنا مش عارفة الناس إللي بتطلب من مقربات لي التدخل للصلح، وما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهما“، مردفة:“قررت إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي“.

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وعن ردّ نوال الكويتية بعدما طُولبت بالتدخل، قالت أحلام:“هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرًا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي“ وفقاً لإرم نيوز.

وطالبت أحلام أن يتركها الجميع في حالها، متمنية أن يصلح الله حال الجميع، متابعة:“أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيًا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني“.

يُذكر أن الخلافات بين أحلام وأصالة بدأت تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر ”تويتر“، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد عبر المنابر الإعلامية.