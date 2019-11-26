شاهد: العثور على جثة طفل مقطعة داخل أكياس في المغرب

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي قبل يومين، قضية اختفاء طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في دولة المغرب، وسط دعوات من التحرك للبحث عن الطفل، حيث وجد اليوم الثلاثاء جثة متقطعة.

وأوضحت وسائل اعلام محلية، أن جثة الطفل محمد علي خريشف وجد جثة متقطعة وموزعة داخل أكياس بلاستيكية، بالمطرح العمومي بحي المنار، ما اثار موجة من الجدل عبر منصات التواصل.

أضافت، " أطراف الطفل وجدت موزعة داخل أكياس بلاستيكية، مضيفة أن الشرطة المغربية أجرت مسحا دقيقا للمنطقة بحثا عن بقية أطراف الطفل، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن باشرت تحقيقا واسعا لفك خيوط الجريمة وتحديد هوية الجاني، بعد العثور على رأس الطفل ويديه بثلاجة داخل منزل والده بحي الناباص في مدينة العرائش شمال المغرب.