غرق آلاف الأغنام في عرض البحر أثناء نقلهم إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الرومانية تمكنت من إنقاذ مجموعة كبيرة من الغنم كانوا قد تعرضوا لحادثة غرق في ميناء ميديا الروماني.

وأوضحت السلطات الرومانية أنها أنقذت حوالي 14 ألف رأس من الغم كانوا محاصرين في قارب نصف غارق في ميناء روماني، وعملية الإنقاذ تمت بعد سماع أصوات من السفينة تفيد بأن بعض الخراف لا تزال على قيد الحياة.

طالب نشطاء إلى فرض حظر على الصادرات الحية من أوروبا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد انقلاب السفينة الملقبة بالملكة هند، يوم الأحد، بعد وقت قصير من إبحارها خارج الميناء الروماني حيث كانت تحمل آلاف من رؤوس الماشية تمهيدًا لتصديرها إلى خارج أوروبا.



وظهرت العديد من التقارير المتضاربة بشأن الجهة التي كانت ستتجه إليها السفينة في يوم موقع الحادث، حيث يعتقد أن السفينة كانت ستتجه نحو ليبيا، ولكن السلطات الرومانية أكدت أن السفينة كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية.



وتوضح الصور الملتقطة من مكان الحادث، الأغنام تتراكم على الجانب المائل من السفينة أثناء غرقها، بينما طفت جثث بعض الخراف حول السفينة، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن تجارة تصدير الحيوانات الحية داخل وخارج أوروبا، ما زالت تلقى معارضة شديدة من قبل الشعب، حيث ارتفعت الصادرات الأوروبية من الحيوانات الحية من 1 مليار دولار (0.8 مليار جنيه إسترليني) في عام 2000 إلى 3.3 مليار دولار في عام 2018.