تراند اليوم : ممثلة مصرية تدافع عن بطلة أفلام خالد يوسف الإباحية – صورة

انتقدت الممثلة المصرية، وبطلة أفلام خالد يوسف الإباحية، منى فاروق كثيرًا بعد حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، وتعرضت لهجوم كبير من الكثيرين الذين رأوا أنها تكمل حياتها ونسيت المرحلة السوداء في تاريخها.

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الممثلة المصرية بدرية طلبة دافعت عن منى، وقالت: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بني ادمة غلطت واخدت جزائها وأعترفت بخطائها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا أسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لان ربنا بيسامح انت ياعبد مش حتسامح؟؟”

وتابعت: “خلاص بقي كفايه عليها أهانة وربنا يسترنا جميعا كل أبن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فا ارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدء من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدأ من جديد وربنا يوفقها”