تراند اليوم : هيفا وهبي قبل 35 عامًا – صورة نادرة

تعتبر النجمة اللبنانية هيفا وهبي من أجمل النجمات في الوطن العربي، وجمالها ساعدها في كل النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها الفنية الكبيرة.

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نالت شهرة واسعة، حيث تلجأ بعض الفتيات إلى عمليات التجميل ليصبحن شبيهات نجمتهن هيفا التي أصبحت أيقونة الموضة والجمال.

صورة نادرة انتشرت لهيفا تعود لأكثر من 25 عامًا، حيث لم تكن تتجاوز الثامنة من عمرها، وقبل عمليات النفخ والتجميل والتحسينات الجمّة لوجهها.

بدت هيفا في الصور جميلة ولكنّها ليست بجمالها الحالي أبداً حيث أن اليوم ينطبق عليها القول التالي: “كل ما بتكبر بتحلى”