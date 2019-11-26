الليلة العربية الأصيلة أحدث مفاجآت فندق روزوود أبوظبي

أعلن فندق روزوود أبوظبي عن مفاجأة فريدة لمحبي الأصالة والليالي الشرقية من سكان وضيوف الإمارات لتجربة "الليلة العربية الأصيلة". والتي توفر فرصة رائعة للضيوف للاستفادة من قدوم موسم الشتاء المميز في الإمارات والاستمتاع بالأجواء الفخمة التي يوفرها الفندق للزوار، وفي نفس الوقت، القيام بمغامرة مميزة في الصحاري العربية وأجواءها الملحمية وسحرها الخاص، لتشكل بذلك الهدية المثالية التي يمكن تبادلها بين الأصدقاء وأفراد العائلة خلال موسم العطلات.

وتأتي هذه التجربة الرائعة كجزء من اثني عشر مغامرة تقدمها مجموعة فنادق روزوود العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ضمن مجموعة الباقات الحصرية في Rosewood Limited Edition، وللمزيد حول الباقات المختلفة لفنادق روزوود يمكنكم زيارة موقع http://rosewoodhotels.com/limitededition

إن لم تكن قد عشت تجربة البقاء في الصحراء من قبل فعليك أن تجهز نفسك لرحلة لن تنساها، لتقضي ليلة في أحد أكثر الأجنحة الفندقية فخامة في وسط الصحراء العربية، لتعيش أجواء هذه التجربة المذهلة التي يقدمها فندق روزوود أبوظبي ولتقديم الطبيعة الخلابة والجمال البري الذي تحمله صحراء الإمارات.

للمرة الأولى من نوعها، يمكن للضيوف عيش هذه التجربة الفاخرة مع روزوود أبوظبي فوق الرمال الناعمة لصحراء أبوظبي وتحت النجوم المتلألئة لسمائها. ويقدم الفندق هذا العرض الرائع بالشراكة مع شركة "ستارلايت كامب" المتخصصة في رحلات التخييم في الصحراء من فئة الخمس نجوم.

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وبمناسبة العرض قال رولاند دوير، المدير العام لفندق روزوود أبوظبي: "صممنا العرض بحيث يجلس الضيوف في خيمة منعزلة فوق الكثبان الرملية تُشعر من فيها بالخصوصية والتميز وتكون قاعدة الانطلاق لمغامرة العمر التي لن ينساها كل من قام بها. ورغم الوجود في عمق الصحراء، حيث الأصالة والتاريخ، سينعم الضيوف بنفس مستويات الراحة والفخامة التي اعتادوا عليها من روزوود أبوظبي حيث نوفر الأثاث المصمم خصيصًا لأجواء الصحراء والمفروشات الفاخرة ومختلف وسائل الراحة الفريدة من نوعها بالإضافة لوجود مساعد شخصي".

خلال هذه التجربة الصحراوية الخاصة، تتاح للضيوف الاختيار من الأنشطة المتعددة كركوب الجمال، ورسم الحناء، والاستماع إلى الموسيقى الحية، والصيد بالصقور، والتزلج على الكثبان الرملية، وغير ذلك الكثير من الفعاليات التي يساعد الضيوف فيها مجموعة من أمهر المتخصصين. كما يشمل العرض مائدة رائعة جهزها أمهر الطهاة.

تتيح لك تجربة عرض "الليلة العربية الأصيلة" الاستماع إلى الصمت، ومعايشة النقاء، واسترجاع اللحظات الأولى لميلاد التاريخ في بقعة بعيدة هادئة تمنحك ليلة ليست ككل ليلة. يبدأ سعر هذا العرض الحصري من 15000 دولار، ويسري العرض من 20 نوفمبر 2019 حتى 20 أبريل 2020، وتشمل هذه الباقة "The Ultimate Arabian Night" إقامة لمدة ليلتين في جناح فاخر في فندق روزوود أبوظبي، وإقامة ليلة واحدة في خيمة صحراوية، مع وجبة إفطار طازجة وعشاء عربي فاخر، والانتقال من وإلى المطار، وإلى الموقع الصحراوي السري.

تعتمد الحجوزات على مدى توفر الغرف؛ ويجب الحجز المسبق، ثلاثة أسابيع على الأقل قبل الموعد. صممت الحزمة لشخصين كحد أقصى. وتتغير الأسعار بناءً على عدد الأشخاص. وتضاف أسعار إضافية على الوجبات الإضافية وعلى اختيار الأنشطة إضافية بناءً على المتطلبات المحددة بشكل مسبق.