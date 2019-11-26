شاهد: شيرين سيف النصر تتصدر محركات بحث غوغل بعد ظهورها بشكل صادم

أثارت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر صدمة في أوساط الجمهور المصري بعد ظهورها بشكل صادم بوزن زائد بارتداء عباءة مزخرفة ونظارة للنظر بعد أن كانت تمثل أيقونة في الجمال مما جعلها محط تفضيل الجمهور المصري الذي ذهل من هذه التغييرات الهائلة.

و تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور شيرين سيف النصر بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى قضية سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.

وتعتبر هذه الصور هي أول ظهور لشيرين سيف النصر منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الأضواء منذ 15 عاماً تقريباً وفقاً لصدى البلد.

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر لسرقة مجوهراتها من شقتها وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، على يد أقرب صديقاتها فى شهر أغسطس الماضى، مما استوجب عليها حضور الجلسة.

و أكدت شيرين سيف النصر في وقت سابق أنها تعتبر مسلسل "مين ما بيحبش فاطمة" من أقرب الأعمال إلى قلبها، موضحة أنه حقق لها نقلة فنية كبيرة.

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وقالت شيرين سيف النصر، في تصريحات لوسائل الإعلام:"هناك أعمال أخرى مهمة عرضت عليّ خلال عملي بالتمثيل لكني اعتذرت عنها ولا أنكر أنني ندمت بعد ذلك".

و نفت الفنانة شيرين سيف النصر منذ وقت طويل صحة اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التلفزيوني.

وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها، مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.

وتابعت قائلة: "أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها".

وكانت شيرين سيف النصر (51عاماً) من أبرز نجمات فترة التسعينيات في الشاشة المصرية وعرفت بجمالها قبل ان تصدم الجميع باعتزالها الأضواء في عام 2007 بمسلسل "أصعب قرار" واشتهرت أيضاً بعملها مع الفنان عادل إمام في عدة أعمال مثل فيلم "أمير الظلام" ومسرحية "بودي جارد" وغيرها.