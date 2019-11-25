شاهد: لحظة زيارة ولي العهد السعودي إلى معرض السيارات في الرياض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صورا تُظهر زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى معرض الرياض للسيارات.

وظهر الأمير محمد بن سلمان في الصور وهو يلقي نظرة على السيارات المعروضة، ومنها سيارة فيراري حمراء، واحتل وسم "ولي العهد في معرض السيارات" المركز الثاني في الأوسمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في السعودية.

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وعلق منذر آل الشيخ مبارك على زيارة ولي العهد إلى المعرض قائلا: "الدعم اللا محدود من ولي العهد سي فتح آفاق جديدة"، عل حد تعبيره.

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وقال مغرد آخر: "زيارة سمو ولي العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها، وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض".

واشترى نجم منتخب البرازيل وبرشلونة الإسباني، الأسبق، رونالدينيو، أول سيارة من معرض الرياض للسيارات، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي في العاصمة السعودية.

وأصبح رونالدينيو أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتحه رسميا اليوم الخميس، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس موسم الرياض.

وخطفت قلب رونالدينيو سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، حيث تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.