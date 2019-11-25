حقيقة زواج الإعلامية لجين عمران من رجل أعمال إماراتي _ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر زاوج الإعلامية السعودية لجين عمران من رجل أعمال إماراتي، حيث عادت الإعلامية السعودية للظهور عبر شاشة التلفزيون من خلال برنامج جديد يحمل اسم "مسايا لجين"، والذي يُعرض على قناة SBC السعودية.

لكن يبدو أنّ عودة لجين إلى التلفزيون وعالم البرامج ليس الخبر السّارّ الوحيد في حياتها، إذْ انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء التي نقلتها مجلة فوشيا عن زواج الإعلامية السعودية من رجل أعمال إماراتي بلرز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثمّ ألمحت لوجود خبر سارّ آخر في حياة عمران، مُعلنة أنّه سيتمّ الكشف عنه لاحقًا.

وبدت الإعلامية عمران في الفيديو سعيدة، ومؤكّدة من خلال ابتسامتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتيّ شبه أكيدة، وبانتظار تأكيد رسميّ منها.

وللإعلامية السعودية ولدان هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذْ سبق لها أن تزوّجت وهي بسنّ صغيرة جدًا وتحديدًا عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها، وأبقت عمران ابنها وابنتها بعيدًا عن أعين الصّحافة والإعلام، بناءً على طلب والدهما في البداية، وعندما أصبحا بعمر الشباب تركت لهما حريّة الاختيار.

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وكانت عمران قد احتفلت قبل فترة بزواج ابنتها، عبر حفل زفاف ضخم جدًا، حضره عدد كبير من المشاهير والنجمات، وتألّقت فيه عمران بإطلالة مميزة كما شاركت جمهورها بعض الفيديوهات المميّزة من حفل الزّفاف.

وغابت الإعلامية السعودية لجين عمران فترة طويلة عن التلفزيون، لتعود مؤخرًا عبر قناة الـ SBC من خلال برنامج خاص بها، وأثارت الحلقة الأولى وقت عرضها تفاعلاً كبيرًا جدًا وتلقّت عليها عمران العديد من التهاني من زملائها في المهنة، وناقشت عمران في الحلقة الأولى قضيّة تفتيش الزّوج لجوّال زوجته، وحقّقت نسبة مشاهدة عالية جدًا في الحلقة الأولى من البرنامج، فيما يتوقّع أنْ تناقش عمران وهي الشقيقة الكبرى للفنانة السّعوديّة أسيل عمران، المزيد من القضايا الأسريّة والتي تُثير جدلًا واسعًا.

واحتفلت عمران في شهر اكتوبر الماضي وتحديدًا يوم 26 منه بعيد ميلادها الـ 42، وتعتبر عمران من نجمات السوشال ميديا ويتابعها الكثير عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعيّ، وخاصّة سناب شات.

ولدت الإعلامية السعودية في مدينة الجبيل شرق السعودية شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات