من هو معتز هشام طفل ممالك النار _ وما دوره

يعتبر "ممالك النار"، مسلسل تاريخي جديد، من بطولة النجم المصري خالد النبوي، حيث يبحث الكثير من المتابعين محبي المسلسلات الدرامية عن مسلسل ممالك النار 2019 الحلقة 1 الأولى.

وتدور أحداث المسلسل ممالك النار حول قصة آخر سلاطين المماليك، الأشرف طومان باي، الذي هزم أمام جيش السلطان العثماني سليم الأول في مصر عام 1517 في معركة الريدانية، بعدما تعرض لخيانات متتالية على أيدي أمرائه .

ونال الطفل معتز هشام إشادة نقدية بعد ظهوره في مسلسل "ممالك النار"،حيث يجسد معتز شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح".

وترصد لكم وكالة سوا معلومات عن الفنان معتز هشام:

- بدأ التمثيل مع شقيقه الأكبر، وكانت بدايته من متابعة مسرح مصر وإعجابه به.

- بدأ التمثيل من قصر ثقافة الفيوم، منذ 5 سنوات.

- لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في اختياره في مسلسل "أبو عمر المصري".

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- رشحه أصدقائه في "منشور" لمخرج المسلسل يطلب فيها طفل يشبه الفنان أحمد عز، وحصل على الدور.

- قال له أحمد عز في أول لقاء (مين العسل الصغير ده ؟)، وشعر بالخوف في بداية العمل.

تدرب قبل مسلسل "أبو عمر المصري" على يد المدرب رامي الجندي قبل التصوير بشهرين ونصف.

- شارك من قبل في مسلسل "الطوفان" و"سابع جار" وبرنامج "في بيتنا ضيف".

- تدرب على ركوب الخيل والقتال بالأسلحة من أجل "ممالك النار".

- قال إنه تعلم كثيرًا من الفنان خالد النبوي أثناء تصوير مسلسل "ممالك النار".