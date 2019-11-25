بعد شائعة وفاته ... شاهد الفنان حسن حسني "أنا ممتش"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام بوفاة الفنان المصري حسن حسني، حيث ظهر خلال لقاء تلفزيوني ينفي فيه كافة الأنباء التي تحدثت عن وفاته.

وأكد الفنان المصري، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، مساء أمس الأحد، أنه "بصحة جيدة"، مشيراً إلى أنها المرة الرابعة التي تطاله فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة حول وفاته.

كما كشف أن أبناءه توجهوا إلى منزله في الواحدة بعد منتصف الليل من أجل الاطمئنان عليه بعدما سمعوا بالإشاعة.

ووجه حسني رسالة لمن يروج الشائعات قال فيها: "حرام عليك.. أنا مش بضر حد ليه بتعمل فيا كده، ومش عارف بيستفيدوا إيه؟! أنا نفسيتي تعبت المرة دي!"... لما ييجي أجلي هتكل على الله".

وأضاف: "خايف بعد كل هذه الشائعات، ماحدش يسأل عليَّ لمَّا أموت بجد.. المسألة بقِت محروقة، ولما ييجي يومي خايف ما أصعبش على الناس".

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وأكدت نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، أمس السبت، أن قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية قد تفعل لأول مرة لملاحقة مروجي شائعات وفاة نجوم الفن، وذلك بعد شائعة وفاة الفنان حسن حسني.

وأضاف زكي، أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني، نافياً بذلك صحة خبر الوفاة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرها شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن الفنان حسن حسنى احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثامن والثمانين، وتم تكريمه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبر وقتها عن فرحته بسبب تكريمه وهو على قيد الحياة، مطالبا بعدم انتظار وفاة النجوم حتى يتم تقديرهم.

وشارك حسني في ماراثون دراما رمضان 2019 بالظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، وسبق أن تعرض لشائعة وفاة عقب الإعلان عن تكفل إحدى شركات الإنتاج بمصاريف علاجه "الباهظة" وتردد وقتها أنه داخل المستشفى للعلاج، ولكن نقابة المهن التمثيلية في مصر أصدرت توضيحا أكدت فيه أن حسني يتمتع بصحة جيدة ومتواجد داخل منزل لاستكمال العلاج.