أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن باب تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض للعام الجامعي 2019-2020 لجميع طلاب الجامعات في الأردن .

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب الراغبين بالتقديم للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام 2019 2020، بضرورة التقديم عبر الموقع الالكتروني عبر صناديق المنح والقروض الداخلية عبر الانترنت .

علماً بأن من يحق له التقدم بطلب المنح والقروض لهذا العام، هم طلبة الجامعات / كليات المجتمع الأردنية الرسمية التالية: الجامعة الأردنية الجامعة الأردنية /العقبة جامعة اليرموك جامعة مؤتة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الجامعة الهاشمية جامعة آل البيت جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها جامعة الحسين بن طلال جامعة الطفيلة التقنية الجامعة الألمانية الأردنية .

رابط تقديم المنح والقروض الجامعية الأردنية 2019 2020 من هنـــــا

Advertisements

وبهذا الصدد، إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق يوم أمس الأحد في مكتبه في حرم الوزارة، وبحضور السيدة رناد نوفل رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي في الوزارة وفد جامعة الدول العربية والذي تكون من كل:

سمو الشيخة حصة آل ثاني/مبعوث الامين العام لشؤون الاغاثة الانسانية، ودعاء خليفة /وزير مفوض /مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والسيد عبد المنعم الحكيم/عضو إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية إضافةً إلى الفريق الفني المرافق للوفد، والمعني بإعداد فيلم وثائقي عن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن خاصةً ما يتعلق بالتعليم ورصد مشاهدات على أرض الواقع من خلال تواجدهم في الميدان.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور توق بالوفد في الأردن، مثمناً زيارته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً على وجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري على أرض المملكة مما شكل عبء كبيـر على الأردن في جميع القاطاعات وفي مختلف نواحي الحياة، لا سيما في قطاع التعليم حيث كانت واحدة من أهم التحديات التي واجهت الوزارة هو عدم قدرة الطلبة اللاجئين على إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال إجراءات قبولهم في الجامعات الأردنية.

وقد عالجت الوزارة هذا التحدي من خلال الطلب من الجامعات الأردنية أن تقوم باعتماد البيانات الواردة في البطاقة الأمنية التعريفية الصادرة عن وزارة الداخلية للطلبة السوريين كوثيقة شخصية عوضاً عن جواز السفر لأغراض القبول والتسجيل والتخرج، شريطة تطابق هذه البيانات مع وثيقة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتي لا بد أن تكون مصدقةً حسب الأصول، كما تطرق إلى أن الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الأردنية يمكنهم الحصول على منح من خلال المشاريع التـي تُعنـى بتعليم اللاجئين السوريين، والتي تأتي تنفيذاً لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي تتابع تنفيذها الوزارة مع الجهات المعنية.