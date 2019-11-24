استخراج جثة رجل من القبر للتأكد من وفاته !!

قالت قناة أمريكية، اليوم الأحد، إن السلطات في دولة غويانا استخرجت جثة رجل متوفي من القبر للتأكد من مفارقته الحياة.

وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اصطدمت دراجتان ناريتان ببعضهما، ما تسبب في إصابة قائديهما، أحدهم يدعى بن أغيلار.

عائلة أغيلار، البالغ من العمر 31 عاما، نقلته إلى المنزل وبدأوا على الفور ترتيبات الجنازة، ومع استقرار حالة الضحية الثانية، شعرت الشرطة بالارتياب.

وذهبت السلطات إلى منزل أغيلار وقاموا باستخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله، ومن المقرر أن يتم تشريح جثته.

وأكد مسؤول محلي للصحيفة أنه من الشائع في الثقافة المحلية "دفن الموتى على الفور"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.