شاهد: محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور السعودي بشأن قطر

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة إلى جمهور حفلته الأولى في العاصمة السعودية الرياض، حيث فاجأهم بتصريحات حول دولة قطر.

ودعا رمضان كل الدول العربية، إلى تنحية الخلافات جانبا، قائلا: "عاشت مصر وسوريا ولبنان وتونس وفلسطين والمغرب واليمن والسودان والجزائر والبحرين، وكل الدول العربية حتى للي زعلانين منهم شوية، إخواتنا برضه وحبايبنا قطر.. مفيش مشكلة، أرضنا العربية واحدة".

وأردف الفنان المصري: "احنا بنحب الأرض، الأشخاص يتغيرون، لكن أرضنا العربية واحدة، وثقة في الله مجتمعين". بحسب "سبوتنيك".

كما وجه محمد رمضان في ختام حفله، الشكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا أنه دائما يجمع الناس على الحب، ودعا من الله أن يطيل في عمره.

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وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وافتتح محمد رمضان حفله الأول في السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بدخول مهيب إلى المسرح، على طريقة عصابات المافيا.

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.