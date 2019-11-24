شاهد أكبر حديقة ثلجية في العالم بتكلفة مليار دولار

يجري حاليا إنشاء مشروع "ريم مول" في جزيرة الريم بإمارة أبو ظبي، ويضم أكبر حديقة ثلجية مغطاة في العالم، ويمتد على مساحة 2.8 مليون قدم مربع.

ويمتاز المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ 4 سنوات، بالحفاظ على البيئة، سواء عندما يصبح جاهزا أو حتى خلال عملية إنشائه، كما يضم عددا من المرافق الحيوية الحديثة.

بدأ العمل على مشروع "ريم مول" منذ عام 2015، ويتوقع أن يتضمن 450 محلاً للبيع بالتجزئة و85 مطعماً ومجموعة من مرافق الترفيه العائلية، من بينها أكبر حديقة ثلجية مغطّاة في العالم والتي ستمتد على مساحة 125 ألف قدم مربع.

تكلفة المشروع بلغت مليار دولار، المساحة الكلية لمركز التسوّق ستبلغ 2.8 مليون قدم مربع عند الانتهاء من بنائه بحلول عام 2018.

حصل مشروع "ريم مول" على تقييم بدرجة لؤلؤتين لمرحلة التصميم وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج "إستدامة" الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى التركيز على تطبيق معايير الاستدامة للمشاريع المختلفة في إمارة أبوظبي.

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تصميم الجدران والسقف والزجاج بعناية مع استخدام مواد عازلة بالإضافة إلى تصميم أنظمة التكييف والإضاءة للمعايير التي تتناسب مع الحفاظ على البيئة.



كما تم إدراج أنظمة وأجهزة للري ذات كفاءة عالية في التصميم للحد من استهلاك المياه الصالحة للشرب في المشروع.

ستتم إعادة تدوير ما لا يقل عن 70% من نفايات البناء في موقع المشروع. كما سيتم الحصول على 20% من مواد البناء من مصادر متعددة ضمن نطاق 500 كلم في الموقع لتقليل المسافة اللازمة لنقل هذه المواد والحد من تلوث الهواء الناجم عن عملية النقل.